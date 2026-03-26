Рецептуру битума при ямочном ремонте изменили в Глазове

15:40, 26 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
60
0
#Глазов\n#ремонт дорог
Источник фото: администрация Глазова
При соотношении пропорций изучили опыт других городов.

Глазов. Удмуртия. В Глазове в ходе ямочного ремонта поменяли рецептуру в соотношении битума, асфальтовой крошки и полимерного порошка. Как рассказал глава города Сергей Коновалов в соцсетях, к такому решению пришли после изучения опыта других городов.

«Начали с улицы Кирова, с участка между улицами Чехова и Глинки. Затем перейдём на Южное кольцо. До 20 апреля сделаем ямочный ремонт с использованием рециклера на 450 квадратных метрах дорог. В апреле продолжим ремонт горячим асфальтом — ещё около 400 квадратных метров», — рассказал градоначальник.

Он также сообщил, что в соответствии с решением оперативного штаба Удмуртии подготовку к весеннему сезону провели осенью, достаточно большой объём ямочного ремонта и проливку трещин битумом провели в сентябре-октябре 2025 года.

«По прогнозам, погодные условия в этом году не должны так ударить по основанию дорог, как в 2025 году. Сейчас мониторим состояние проезжих частей, городская комиссия начинает весенние объезды микрорайонов», — подытожил глава Глазова.

