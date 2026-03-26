Киясово. Удмуртия. Жители Киясовского района Удмуртии пожаловались на состояние дороги у села Первомайский. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил глава района Сергей Кирющенков.

Отметим, что село находится на отрезке трассы «Киясово – Сарапул» между райцентром и деревней Юрино.

«Большегрузные нефтевозы ездят через Первомайский. Всю дорогу испохабили, нельзя что ли запретить? На мосту — дырища, провалят весной остатки», — посетовала одна из селянок.

Глава района ответил, что дорога — республиканская; для тяжёлой техники она закрывается с 1 апреля по 15 мая ежегодно. Приказа по текущему году пока не было. Относительно моста Сергей Кирющенков сообщил, что в 2026 году начнётся проектирование нового сооружения: «Надеемся, что в ближайшие два-три года новый мост будет».

Относительно самой дороги «Киясово – Сарапул» глава района также сообщил, что предварительно запланирован ремонт на участке в 4 км.

«Пока не могу сказать, в каком месте. Конечно, от границы с Сарапульским районом до села Киясово всего 16 км. Звоню, пишу, прошу, чтобы провели ремонт всего участка в 16 километров. Но четыре обещают сделать 100%», — подытожил Сергей Кирющенков.