Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

«Звоню, пишу, прошу»: главе района в Удмуртии обещают отремонтировать только четверть дороги

11:15, 26 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
47
0
#Киясовский район\n#ремонт дорог
Источник фото: "Яндекс Карты"
47
0

Конкретное расположение участка будущего ремонта также пока остаётся неизвестным.

Киясово. Удмуртия. Жители Киясовского района Удмуртии пожаловались на состояние дороги у села Первомайский. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил глава района Сергей Кирющенков.

Отметим, что село находится на отрезке трассы «Киясово – Сарапул» между райцентром и деревней Юрино.

«Большегрузные нефтевозы ездят через Первомайский. Всю дорогу испохабили, нельзя что ли запретить? На мосту — дырища, провалят весной остатки», — посетовала одна из селянок.

Глава района ответил, что дорога — республиканская; для тяжёлой техники она закрывается с 1 апреля по 15 мая ежегодно. Приказа по текущему году пока не было. Относительно моста Сергей Кирющенков сообщил, что в 2026 году начнётся проектирование нового сооружения: «Надеемся, что в ближайшие два-три года новый мост будет».

Относительно самой дороги «Киясово – Сарапул» глава района также сообщил, что предварительно запланирован ремонт на участке в 4 км.

«Пока не могу сказать, в каком месте. Конечно, от границы с Сарапульским районом до села Киясово всего 16 км. Звоню, пишу, прошу, чтобы провели ремонт всего участка в 16 километров. Но четыре обещают сделать 100%», — подытожил Сергей Кирющенков.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

47
0
