Ижевск. Удмуртия. В этом году 11 дорог, которые ведут к больницам, поликлиникам, роддому и фельдшерско-акушерским пунктам отремонтируют в Удмуртии по нацпроекту. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Общая протяженность обновлённых трасс составит 11,5 км. Ремонт запланирован в Завьяловском, Можгинском, Воткинском районах, а также в Ижевске и Сарапуле.

Один из объектов — подъезд к ФАПу в деревне Карсашур Шарканского района. К нему ведёт дорога Воткинск-Шаркан — Гондырвай, её уже ремонтируют: с 2024 года там обновили отрезок длиной 3,3 км — от трассы Воткинск-Шаркан до поворота на деревню Порозово. Сейчас это современная двухполосная трасса с асфальтом, говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель начальника «Управтодора» Радмир Мусин, планируется капитально отремонтировать участок от поворота на деревню Порозово до деревни Карсашур. Протяженность — 5,5 км.

«Сформируем новое основание дороги, откосы и кюветы, установим водопропускные трубы, укрепим обочины и уложим два слоя асфальтобетона. В границах населенного пункта Карсашур обустроим тротуары и два остановочных пункта», — пояснил Мусин.

При формировании планов ремонта в приоритете всегда дороги, ведущие к медучреждениям. Министр транспорта Удмуртии Геннадий Таранов подчеркнул: важно не просто латать ямы, а обеспечить людям быстрый и безопасный проезд к врачам.

Для сравнения: в 2025 году в регионе уже отремонтировали 9 подобных дорог общей длиной почти 6 км.

Всего же в 2026 году в Удмуртии по нацпроекту планируют обновить 57 участков дорог — это больше 100 км.