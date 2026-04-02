Грахово. Удмуртия. В предстоящем дорожном сезоне в Граховском районе отремонтируют участок региональной дороги Верхняя Игра — Байтуганово. Об этом в комментариях под прямым эфиром главы республики Александра Бречалова рассказала пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

В план 2026 года вошёл участок дороги от села Верхняя Игра до выезда из деревни Старая Игра длиной 3,9 км дороги. Его капитально отремонтируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Дорожники положат новое асфальтобетонное покрытие, уложат водопропускные трубы, усилят дорожную конструкцию, а на опасных участках смонтируют барьерное ограждение. Помимо этого планируется привести в порядок мост через реку Улек. Здесь подрядчик заменит асфальт, восстановит бетонные элементы конструкций моста и заменит деформационные швы.

Также в планах обустройство двух остановок с павильонами в границах деревни Старая Игра. Одну остановку оборудуют разворотной площадкой для автобусов. На месте будут установлены необходимые дорожные знаки и обустроены пешеходные переходы.

Капремонт планируют завершить в течение дорожного сезона 2026 года.