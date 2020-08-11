Коронавирусная статистика в Удмуртии: 26 человек заболели, 25 пациентов выздоровели

В настоящее время 13 заболевших находятся в тяжелом состоянии.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро вторника, 11 августа, в Удмуртии выявили еще 26 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

«Диагноз подтвердился у 17 жителей Ижевска, 3 жителей Алнашского района, 2 жителей Можги, по одному случаю зарегистрировано в Вавожском, Малопургинском, Можгинском, Сюмсинском районах», – говорится в сообщении.

За сутки врачи выписали еще 25 заболевших пациентов. В настоящее время 315 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 91 – в состоянии средней степени тяжести, 13 – в тяжелом состоянии.

Всего на 11 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 654 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 2 180 человек выздоровели, 55 пациентов скончались.