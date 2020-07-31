Закрытие движения в центре Ижевска, права нового образца и просчет украинского наркоторговца: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Начинаем последний день июля с традиционного обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Будьте внимательны:

В пятницу, 31 июля, в Ижевске будет ограничено движение по некоторым улицам в центре города. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

С 17:00 до 21:30 из-за соревнований по велоспорту нельзя будет проехать по отрезкам улиц Пушкинской, Наговицына, Коммунаров и Лихвинцева. Горожанам советуют выбирать пути объезда.

В лес не ходить?

22 человека заблудились в лесах Удмуртии с начала лета. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, чаще всего теряются люди в Завьяловском районе.

В основном, пропадают любители ягод, грибов и рыбаки. Большая часть из них - пожилые люди.

Жителям напомнили об основных правилах похода в лес: брать с собой заряженный телефон и воду, сообщать родным о предполагаемом маршруте, надевать яркую одежду, не ходить по одному.

Изменение дизайна:

Россиянам начали выдавать водительские права нового образца. Об этом пишет «Эхо Москвы» со ссылкой на «Автоньюс».

Об обновке рассказали водители, недавно поменявшие документы.

Напомним, ранее сообщалось об изменении дизайна бланка водительского удостоверения. Кроме того, на лицевой стороне документа появились надписи «водительское удостоверение» на трех языках – на русском, английском и французском.

В ГИБДД говорили, что начнут выдавать права нового образца во второй половине августа.

Просчет:

Украинский наркоторговец под действием галлюцинаций из-за приема запрещенных веществ сам вызвал полицию. Как отмечает Life, мужчина заявил, что за ним ведется слежка, потом сказал, что его телефон замурован в стене.

Он также пожаловался прибывшим стражам порядка, что его станок, производящий «конфеты из целлюлозы», сломался.

Полицейские обыскали дом мужчины, обнаружив ёмкости с похожим на наркотическое веществом, прессовый станок, различные разноцветные таблетки и металлические формы для их производства. Подозреваемого задержали и доставили в отдел.