Сотрудники правоохранительных органов пресекли планы ижевчанина изготовить более 90 кг наркотиков

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местного жителя, который готовился произвести крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, в сентябре 2023 года 24-летний молодой человек арендовал в Ижевске частный дом. В интернете обвиняемый купил оборудование и прекурсоры, достаточные для изготовления более 90 кг наркотических веществ. Помимо этого, злоумышленник планировал продать более 600 г наркотиков, которые забрал в тайнике.

Незаконную деятельность удалось пресечь. Сотрудники правоохранительных органов изъяли найденные прекурсоры и наркотические вещества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228.3 УК России («Незаконное приобретение, перевозка и хранение прекурсоров наркотических средств»), части 1 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Приготовление к незаконному производству и сбыту наркотических средств в особо крупном размере»), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело рассмотрят в Ленинском районном суде Ижевска.