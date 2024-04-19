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Сотрудники правоохранительных органов пресекли планы ижевчанина изготовить более 90 кг наркотиков

17:40, 19 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Сотрудники правоохранительных органов пресекли планы ижевчанина изготовить более 90 кг наркотиков
17:40, 19 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#наркотики
Фото: elements.envato.com (BrianAJackson)
38
0

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местного жителя, который готовился произвести крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

По версии следствия, в сентябре 2023 года 24-летний молодой человек арендовал в Ижевске частный дом. В интернете обвиняемый купил оборудование и прекурсоры, достаточные для изготовления более 90 кг наркотических веществ. Помимо этого, злоумышленник планировал продать более 600 г наркотиков, которые забрал в тайнике.  

Незаконную деятельность удалось пресечь. Сотрудники правоохранительных органов изъяли найденные прекурсоры и наркотические вещества. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228.3 УК России («Незаконное приобретение, перевозка и хранение прекурсоров наркотических средств»), части 1 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Приготовление к незаконному производству и сбыту наркотических средств в особо крупном размере»), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). 

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело рассмотрят в Ленинском районном суде Ижевска.  

17:40, 19 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#наркотики