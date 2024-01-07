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Наркотический притон на дому ликвидировали в Воткинске

16:50, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Наркотический притон на дому ликвидировали в Воткинске
16:50, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
116
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#полиция\n#задержание\n#наркотики\n#притон
Фото: pxhere.com
116
0

В квартире варили и употребляли запрещенные вещества.

Воткинск. Удмуртия. Житель Воткинска предоставлял свою квартиру для употребления наркотиков. Противоправные действия пресечены, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Притон действовал в доме на улице Энтузиастов. Оперативники в ходе проверки застали там троих гостей в состоянии наркотического опьянения и 42-летнего хозяина. Как выяснилось, мужчина регулярно предоставлял свое жилище наркозависимым. Вместе с ними он изготавливал кустарным способом запрещенные вещества, которые затем совместно употреблялись. В квартире нашли шприцы, посуду и ингредиенты для таких наркотиков.

В отношении хозяина возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

16:50, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
116
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#полиция\n#задержание\n#наркотики\n#притон