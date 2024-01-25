В Ижевске задержали наркозакладчика из федерального розыска

Ижевск. Удмуртия. В Индустриальном районе Ижевска задержали оптового наркозакладчика, объявленного в федеральной розыск. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Правоохранительные органы задержали 36-летнего мужчину по подозрению в покушении на незаконный оборот наркотиков. Подозреваемым оказался житель Кировской области, находившийся в федеральном розыске.

У него обнаружили и изъяли более 200 свёртков с синтетическим запрещённым веществом. Также в арендованной им квартире нашли упаковочный материал, электронные весы, респираторы и медицинские перчатки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК России («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере»). За данное преступление злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.