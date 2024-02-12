В салоне автомобиля врача частной клиники полиция Ижевска обнаружила свертки с наркотиками

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 41-летнего врача, у которого нашли синтетические наркотики. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Днём на улице Пушкинской в Ижевске сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился врач частной клиники. Во время досмотра водителя и его транспорта в салоне машины были обнаружены несколько свертков. Позднее исследование подтвердило, что в них находились синтетические наркотики.

Задержанный рассказал, что купил запрещенное вещество в интернете, а потом забрал закладку во дворе одного из домов по улице Пушкинской. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК России («Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере»). С ижевчанина взяли подписку о невыезде. За совершенное преступление его могут лишить свободы на срок до 10 лет.