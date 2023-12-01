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В Ижевске любителя ездить под запрещëнными веществами лишили прав и взыскали полмиллиона рублей

13:00, 01 декабря, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ижевске любителя ездить под запрещëнными веществами лишили прав и взыскали полмиллиона рублей
13:00, 01 декабря, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
124
0
#нарушения\n#наркотики\n#ГИБДД\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com
124
0

У нарушителя должны были изъять машину, но из-за того, что он её продал с него взыскали стоимость авто.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске автомобилиста привлекли к ответственности за пьяную езду. Чтобы не лишиться автомобиля мужчина его продал, но это не спасло его от взыскания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ходе расследования установлено, что утром 1 мая 2023 года сотрудники ГИБДД остановили 51-летнего жителя Ижевска. Водитель вёл себя неадекватно, поэтому сотрудники составили административные документы и отстранили мужчины от управления автомобилем.

Проверка показала, что водитель не был в состоянии алкогольного опьянения, однако, его всё равно отправили к наркологу. В кабинете медика мужчина отказался пройти освидетельствование.

Суд назначил мужчине наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением права управлять автомобиль на 2,6 года.

Кроме того, с мужчины взыскали стоимость его машины в размере 545 тысяч рублей, которую он продал после совершения преступления.

13:00, 01 декабря, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
124
0
#нарушения\n#наркотики\n#ГИБДД\n#Удмуртия