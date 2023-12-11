В Удмуртии выявили 2179 наркопреступлений за 11 месяцев 2023 года

Ижевск. Удмуртия. За 11 месяцев 2023 года в Удмуртии выявлено более двух тысяч наркотических преступлений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В общей сложности выявлено 2179 преступлений, в том числе 1724 случая сбыта наркотиков.

Продолжается работа по ликвидации наркопритонов, за указанный период удалось прикрыть 8 таких мест.

В целом расследовано 1362 преступления в этой сфере, к уголовной ответственности привлекли 651 человека, из которых 119 женщин и 16 несовершеннолетних.

По данным республиканского наркодиспансера, на учете в органах здравоохранения состоят более 5 тысяч человек, из которых почти 3 тысячи находятся там с диагнозом «наркомания». Из общего числа состоящих на учёте – 48 несовершеннолетних.