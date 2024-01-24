Бывшего бойца СВО задержали при перевозке наркотиков из Ижевска в Новосибирск

Омск. Омская область. Омская полиция задержала бывшего бойца СВО во время перевозки наркотиков из Ижевска в Новосибирск. Об этом пишет Коммерсантъ-Сибирь, ссылаясь на свои источники.

В машине 36-летнего Егора Миллиардера из Красноярского края обнаружили 4,8 кг запрещённых веществ. Ранее мужчина уже привлекался к аналогичным преступлениям.

В 2022 году ему назначили 12 лет и 2 месяца исправительной колонии особого режима, откуда он уехал в зону спецоперации.

На данный момент ему должны избрать меру пресечения.