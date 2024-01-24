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Бывшего бойца СВО задержали при перевозке наркотиков из Ижевска в Новосибирск

12:15, 24 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Бывшего бойца СВО задержали при перевозке наркотиков из Ижевска в Новосибирск
12:15, 24 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
387
0
#СВО\n#наркотики\n#Ижевск\n#Новосибирск
Фото: ИА «Сусанин»
387
0

В машине было найдено почти 5 кг запрещённых веществ.

Омск. Омская область. Омская полиция задержала бывшего бойца СВО во время перевозки наркотиков из Ижевска в Новосибирск. Об этом пишет Коммерсантъ-Сибирь, ссылаясь на свои источники.

В машине 36-летнего Егора Миллиардера из Красноярского края обнаружили 4,8 кг запрещённых веществ. Ранее мужчина уже привлекался к аналогичным преступлениям.

В 2022 году ему назначили 12 лет и 2 месяца исправительной колонии особого режима, откуда он уехал в зону спецоперации.

На данный момент ему должны избрать меру пресечения.

12:15, 24 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
387
0
#СВО\n#наркотики\n#Ижевск\n#Новосибирск