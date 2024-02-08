В Удмуртии трёх уроженцев Таджикистана лишили российского гражданства за дело о наркотиках

Ижевск. Удмуртия. Трёх жителей Удмуртии лишили российского гражданства за нелегальный оборот наркотиков. Все подсудимые оказались уроженцами Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

27-летнего и 55-летнего злоумышленников отправили в колонию строгого режима на 3 года 10 месяцев и 8 лет соответственно. Кроме того, гражданства лишили 24-летнюю девушку, которая незаконно хранила у себя наркотические средства – ей назначили условное наказание с испытательным сроком на три года.

Лица, получившие реальный срок, обязаны покинуть территорию Российской федерации после отбытия наказания. Девушка обязана вернуться на родину в ближайшее время.