Госсекретарь США экстренно обсудил с президентом Мексики проблему миграции

Мехико. Мексика. Кризис на границе обсудили в срочном порядке госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РБК.

В составе американской делегации, прибывшей в Мексику, были также министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и советник Белого дома по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл.

Переговоры заняли 3 часа. По итогам Обрадор заявил, что стороны подписали важные и взаимно полезные соглашения, но раскрывать их суть не стал. Зато министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена сообщила, что речь шла о восстановлении нормальной работы пограничных переходов. Также, по ее словам, создается рабочая группа стран Латинской Америки, жители которых наиболее массово переезжают в США.

Американские участники встречи рассказали, что получили информацию о предпринимаемых усилиях мексиканских властей по борьбе с незаконной миграцией и контрабандой, которые уже начали приносить результаты

Отмечается, что количество нелегальных пересечений границы США и Мексики в последнее время достигло 10 тыс. в день. Это вызывает опасения у американской стороны.