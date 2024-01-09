Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Тёплое место Лонгрид Школа будущего сегодня Лонгрид Из Ижевска в Новую Москву Лонгрид

Подозреваемый в сбыте наркотиков задержан в Удмуртии

10:18, 09 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Подозреваемый в сбыте наркотиков задержан в Удмуртии
10:18, 09 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
309
0
#наркотики\n#УФСБ\n#Удмуртия
Фото: arzik2
309
0

У него было обнаружено и изъято более 0,5 кг запрещенного вещества.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в причастности к организации межрегионального канала наркоторговли. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

В ходе розыскных мероприятий правоохранительными органами у него было обнаружено и изъято более 0,5 кг запрещенного вещества. Подозреваемый заключен под стражу.

Задержанному предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 («Покушение на преступление»), части 5 статьи 228.1 УК России («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).

10:18, 09 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
309
0
#наркотики\n#УФСБ\n#Удмуртия