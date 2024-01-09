Подозреваемый в сбыте наркотиков задержан в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в причастности к организации межрегионального канала наркоторговли. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

В ходе розыскных мероприятий правоохранительными органами у него было обнаружено и изъято более 0,5 кг запрещенного вещества. Подозреваемый заключен под стражу.

Задержанному предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 («Покушение на преступление»), части 5 статьи 228.1 УК России («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).