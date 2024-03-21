Почти пять килограмм мефедрона обнаружили сотрудники ФСБ у жителя Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Пять килограммов мефедрона обнаружили у жителя Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Сообщается, что сотрудники ведомства пресекли противоправную деятельность ижевчанина, причастного к организации межрегионального канала сбыта наркотических средств в особо крупном размере. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у него обнаружено и изъято наркотическое средство «мефедрон» (4-метилметкатинон) массой около 5 кг.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.