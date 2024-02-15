За изготовление и сбыт наркотиков житель Игры проведёт 5 лет в колонии строгого режима

Игра. Удмуртия. В Удмуртии осудили жителя Игры, который незаконно производил наркотики и занимался их сбытом. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Сотрудники УФСБ выявили, что мужчина 1982 года рождения в нарколаборатории изготавливал наркотические вещества. Далее он продавал их в разные регионы страны.

У обвиняемого изъяли 1,1 кг мефедрона, лабораторное оборудование, прекурсоры и реагенты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК России («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Игринский районный суд Удмуртии приговорил обвиняемого к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.