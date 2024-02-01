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Почти полкило синтетических наркотиков изъяли у жителя Ижевска

12:20, 01 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Почти полкило синтетических наркотиков изъяли у жителя Ижевска
12:20, 01 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
91
0
#Ижевск\n#наркотики
Фото: unsplash.com (Krystal Ng)
91
0

Теперь он отправится в колонию на 9 лет.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за сбыт синтетических наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Причастность фигуранта 1990 года рождения к организации межрегионального канала сбыта наркотических средств в особо крупном размере выявлена и расследована сотрудниками УФСБ России по Удмуртии. В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято наркотическое средство «альфа-пирролидиновалерофенон» (PVP) общей массой 435 г.

Судом обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

12:20, 01 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
91
0
#Ижевск\n#наркотики