Почти полкило синтетических наркотиков изъяли у жителя Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за сбыт синтетических наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Причастность фигуранта 1990 года рождения к организации межрегионального канала сбыта наркотических средств в особо крупном размере выявлена и расследована сотрудниками УФСБ России по Удмуртии. В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято наркотическое средство «альфа-пирролидиновалерофенон» (PVP) общей массой 435 г.

Судом обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.