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В колонию строгого режима отправили ижевчанина за склонение подростков к употреблению наркотиков

17:15, 24 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В колонию строгого режима отправили ижевчанина за склонение подростков к употреблению наркотиков
17:15, 24 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
141
0
#наркотики\n#подростки\n#Ижевск
Фото: unsplash.com (Alex Guillaume)
141
0

Он предложил ребятам на улице попробовать запрещённые вещества.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за склонение подростков к употреблению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Суд установил, что 37-летний обвиняемый в период с июля по сентябрь 2023 года встретил на улице подростков – девочку и мальчика 14-16 лет, которым предложил попробовать наркотики.

В ходе судебного заседания мужчина свою вину не признал, однако она доказана следствием.

Подсудимого отправили в колонию строгого режима на 12,5 лет с ограничением свободы на два года.

17:15, 24 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
141
0
#наркотики\n#подростки\n#Ижевск