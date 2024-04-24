В колонию строгого режима отправили ижевчанина за склонение подростков к употреблению наркотиков

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за склонение подростков к употреблению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Суд установил, что 37-летний обвиняемый в период с июля по сентябрь 2023 года встретил на улице подростков – девочку и мальчика 14-16 лет, которым предложил попробовать наркотики.

В ходе судебного заседания мужчина свою вину не признал, однако она доказана следствием.

Подсудимого отправили в колонию строгого режима на 12,5 лет с ограничением свободы на два года.