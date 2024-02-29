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13 сбытчиков синтетических наркотиков в Удмуртии отправятся в колонию

11:00, 29 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
13 сбытчиков синтетических наркотиков в Удмуртии отправятся в колонию
11:00, 29 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
470
0
#Ижевск\n#наркотики\n#колония
Фото: unsplash.com (Hasan Almasi)
470
0

Приговор суда вступил в законную силу.

Ижевск. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Индустриального райсуда Ижевска, по которому 13 жителей Удмуртии были признаны виновными по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по УР.

Причастность фигурантов к межрегиональному сбыту синтетических наркотических средств в особо крупном размере выявлена и расследована сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике.

Судом обвиняемым назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 3 лет и 6 месяцев до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов.

11:00, 29 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
470
0
#Ижевск\n#наркотики\n#колония