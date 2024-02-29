13 сбытчиков синтетических наркотиков в Удмуртии отправятся в колонию

Ижевск. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Индустриального райсуда Ижевска, по которому 13 жителей Удмуртии были признаны виновными по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по УР.

Причастность фигурантов к межрегиональному сбыту синтетических наркотических средств в особо крупном размере выявлена и расследована сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике.

Судом обвиняемым назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 3 лет и 6 месяцев до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов.