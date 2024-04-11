Сбросившего своего знакомого в колодец на улице Камбарской мужчину осудили в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске раскрыли преступление прошлых лет и осудили местного жителя за убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

8 ноября 2021 года специалисты водоснабжающей организации обнаружили в колодце на улице Камбарская труп 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Преступление не удалось раскрыть по горячим следам, однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий в 2022 году была получена информация о возможном виновнике преступления, подтвердившаяся впоследствии.

Следствие и суд установили, что днём 11 октября знакомые обвиняемый и потерпевший встретились на улице Ракетной в Ижевске, ранее договорившись приобрести наркотики. Во время поиска веществ между мужчинами возник конфликт, в ходе которого виновный избил своего «коллегу» руками, палкой и камнем. После этого он столкнул тело в колодец, засыпал его листвой и скрылся с места преступления.

После задержания у обвиняемого провели обыск дома, в ходе которого обнаружили наркотические вещества.

В суде мужчина отрицал свою вину, однако её удалось доказать комплексом собранных доказательств.

Подсудимый получил 11 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.