В Киеве дети отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками

Киев. Украина. Шоколад с наркотиками съели и отравились трое детей в Киеве. Сладости попали на Украину в составе гуманитарной помощи, передает RT со ссылкой на РБК-Украина.

Все пострадавшие попали в больницу, один – в реанимацию. В одной из шоколадок нашли каннабис, в других — псилоцибин. Проверку ведет полиция, сообщили в медучреждении.

Агентство сообщает также, что ранее Минобороны Украины разрешило военврачам ВСУ применять наркотики в медицинских целях.