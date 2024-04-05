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В Киеве дети отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками

17:31, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Киеве дети отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками
17:31, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
86
0
#Украина\n#Киев\n#дети\n#отравление\n#шоколад\n#гуманитарная помощь\n#наркотики
Фото: pxhere.com
86
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Сладости содержали каннабиоиды и псилоцибин.

 

Киев. Украина. Шоколад с наркотиками съели и отравились трое детей в Киеве. Сладости попали на Украину в составе гуманитарной помощи, передает RT со ссылкой на РБК-Украина.

Все пострадавшие попали в больницу, один – в реанимацию. В одной из шоколадок нашли каннабис, в других — псилоцибин. Проверку ведет полиция, сообщили в медучреждении.

Агентство сообщает также, что ранее Минобороны Украины разрешило военврачам ВСУ применять наркотики в медицинских целях.

17:31, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
86
0
#Украина\n#Киев\n#дети\n#отравление\n#шоколад\n#гуманитарная помощь\n#наркотики