Лидер наркомафии пообещал властям Италии искусственный остров

Рим. Италия. Италия может увеличить свою территорию искусственным островом в Персидском заливе. Его готов подарить стране арестованный предводитель неаполитанской мафии «Каморра» Раффаэле Империале, пишет Лента.ру.

Рукотворный кусок суши называется Тайвань и своими очертаниями напоминает одноименный остров у берегов Китая. Он был приобретен криминальным авторитетом за сумму от 60 до 80 млн евро. Сообщается, что штаб-квартира «Каморры» располагалась в трехсотметровом пятизвездочном отеле «Бурдж-эль-Араб» в Дубае (ОАЭ). Наркокартель, одним из четверых лидеров которого был Империале, поставлял из Перу примерно треть всего кокаина, поступающего на черный рынок Европы. Нелегальный бизнес процветал: мафиозный деятель тратил на личные нужды в Дубае не менее 400 тыс. евро в месяц.

С 2016 года Империале, как один из главарей «Каморры», был вторым в списке самых опасных гангстеров Италии. В 2021 году его задержали и заключили в итальянскую тюрьму. С декабря 2022 года наркобарон начал сотрудничать со следствием. При этом он пытается «задобрить» власти дорогими подарками. Так, недавно он пообещал подарить своей стране целый остров у берегов ОАЭ.

Напомним, в ноябре 2023 года в Италии завершился судебный процесс над другой мафиозной структурой – кланом «Ндрангета», базирующимся в провинции Калабрия.