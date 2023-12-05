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Лидер наркомафии пообещал властям Италии искусственный остров

11:07, 05 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Лидер наркомафии пообещал властям Италии искусственный остров
11:07, 05 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
111
0
#Италия\n#ОАЭ\n#арест\n#следствие\n#подарки\n#криминал\n#наркотики\n#мафия
Фото: мвд.рф
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Он расположен в Персидском заливе и называется Тайванем за сходство очертаний.

Рим. Италия. Италия может увеличить свою территорию искусственным островом в Персидском заливе. Его готов подарить стране арестованный предводитель неаполитанской мафии «Каморра» Раффаэле Империале, пишет Лента.ру.

Рукотворный кусок суши называется Тайвань и своими очертаниями напоминает одноименный остров у берегов Китая. Он был приобретен криминальным авторитетом за сумму от 60 до 80 млн евро. Сообщается, что штаб-квартира «Каморры» располагалась в трехсотметровом пятизвездочном отеле «Бурдж-эль-Араб» в Дубае (ОАЭ). Наркокартель, одним из четверых лидеров которого был Империале, поставлял из Перу примерно треть всего кокаина, поступающего на черный рынок Европы. Нелегальный бизнес процветал: мафиозный деятель тратил на личные нужды в Дубае не менее 400 тыс. евро в месяц.

С 2016 года Империале, как один из главарей «Каморры», был вторым в списке самых опасных гангстеров Италии. В 2021 году его задержали и заключили в итальянскую тюрьму. С декабря 2022 года наркобарон начал сотрудничать со следствием. При этом он пытается «задобрить» власти дорогими подарками. Так, недавно он пообещал подарить своей стране целый остров у берегов ОАЭ.

Напомним, в ноябре 2023 года в Италии завершился судебный процесс над другой мафиозной структурой – кланом «Ндрангета», базирующимся в провинции Калабрия.

11:07, 05 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
111
0
#Италия\n#ОАЭ\n#арест\n#следствие\n#подарки\n#криминал\n#наркотики\n#мафия