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Почти 5 килограмм наркотиков изъяла полиция Удмуртии у жителя Новгородской области

16:30, 22 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Почти 5 килограмм наркотиков изъяла полиция Удмуртии у жителя Новгородской области
16:30, 22 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
89
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#наркотики\n#задержание
Фото: МВД МЕДИА
89
0

Подозреваемого задержали ночью недалеко от деревни Байкузино.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии задержали  жителя Новгородской области с крупной партией наркотиков. Об этом пишет «МВД МЕДИА». 

В результате отработки оперативной информации ночью рядом с деревней Байкузино в Завьяловском районе полиция задержала жителя Новгородской области. 42-летнего мужчину подозревали в незаконном обороте наркотиков.

Во время досмотра сотрудники УНК МВД обнаружили у него пакет с десятью свёртками. Исследование показало, что в упаковках более 4,8 кг мефедрона и 14 г амфетамина.

Полиция предполагает, что подозреваемый приехал в Удмуртию на своей машине по указанию неустановленного куратора. Мужчина забрал из тайника в лесополосе партию наркотиков и планировал продавать их в разных регионах России. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК России и части 5 статьи 228.1 УК РФ. В настоящий момент задержанный находится под стражей. 

16:30, 22 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
89
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#наркотики\n#задержание