Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид

Житель Глазова заказал по почте ЛСД и оплатил покупку наркотиков криптовалютой

16:00, 21 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Житель Глазова заказал по почте ЛСД и оплатил покупку наркотиков криптовалютой
16:00, 21 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
132
0
#Глазов\n#наркотики
Фото: unsplash.com (Myriam Zilles)
132
0

Полицейские задержали его при выходе из почтового отделения с «опасным» конвертом.

Глазов. Удмуртия. Житель Глазова заказ ЛСД через интернет. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии, Глазовский райсуд огласил приговор в отношении 26-летнего глазовчанина за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства ЛСД в крупном размере.

В ходе судебного заседания установлено, что молодой человек через свой мобильный телефон на одном из сайтов приобрёл наркотическое средство d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25), оплатив его путём перевода криптовалюты, и указал свой адрес для доставки.

30 марта 2023 года в одном из отделений «Почты России» Глазова он получил конверт, положил его в свой рюкзак и вышел из здания, где и был задержан полицейскими. При проведении химической судебной экспертизы установлены вид наркотического средства и его масса — 6 мг, что является крупным размером.

Подсудимый в судебном заседании вину признал частично. С учётом исследованных доказательств и обстоятельств дела личности подсудимого суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

16:00, 21 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
132
0
#Глазов\n#наркотики