Житель Глазова заказал по почте ЛСД и оплатил покупку наркотиков криптовалютой

Глазов. Удмуртия. Житель Глазова заказ ЛСД через интернет. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии, Глазовский райсуд огласил приговор в отношении 26-летнего глазовчанина за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства ЛСД в крупном размере.

В ходе судебного заседания установлено, что молодой человек через свой мобильный телефон на одном из сайтов приобрёл наркотическое средство d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25), оплатив его путём перевода криптовалюты, и указал свой адрес для доставки.

30 марта 2023 года в одном из отделений «Почты России» Глазова он получил конверт, положил его в свой рюкзак и вышел из здания, где и был задержан полицейскими. При проведении химической судебной экспертизы установлены вид наркотического средства и его масса — 6 мг, что является крупным размером.

Подсудимый в судебном заседании вину признал частично. С учётом исследованных доказательств и обстоятельств дела личности подсудимого суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.