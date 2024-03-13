За наркотики Завьяловский суд может лишить участников организованной группы свободы на 20 лет

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии задержали наркокурьеров почти с 10 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что в преступной группе состоял 41-летний житель Московской области, а также 20-летний юноша с 19-летней супругой из Пермского края. По указанию куратора, курьеры забирали наркотические вещества в Удмуртии, Пермском крае, а также в Омской и Свердловской областях, а затем продавали их.

Сначала, в июле 2023 года, в лесополосе Завьяловского района удалось задержать жителя Московской области. С собой он имел свертки с «мефедроном» массой 9,950 кг. А также в указанном месте оперативники задержали супругов.

Далее получилось установить причастность обвиняемых к легализации денежных средств, которые они получили от продажи запрещенных веществ. В сумме они выручили более 1,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК России («Покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере») и части 1 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Завьяловский суд. За совершенные преступления участников группы могут лишить свободы на срок до 20 лет.