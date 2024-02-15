За взятки осуждён бывший начальник отделения полиции в Глазове

Глазов. Удмуртия. В Глазове осуждён бывший начальник отделения полиции по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что обвиняемый получил взятки на сумму более 900 тысяч рублей от трёх жителей Глазова, занимавшихся сбытом наркотиков.

Нарушение закона уже бывшим сотрудником было зафиксировано следователями Следственного комитета, сотрудниками УФСБ и МВД.

Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет со штрафом 1,9 млн рублей и запретом занимать должности государственной службы на 6 лет.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, данный сотрудник был уволен в апреле 2022 года за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

А его руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности.