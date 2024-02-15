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За взятки осуждён бывший начальник отделения полиции в Глазове

16:32, 15 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За взятки осуждён бывший начальник отделения полиции в Глазове
16:32, 15 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
191
0
#взятки\n#наркотики\n#Глазов\n#полиция
Фото: ИА «Сусанин»
191
0

Кроме того, ему назначили штраф почти в два миллиона рублей.

Глазов. Удмуртия. В Глазове осуждён бывший начальник отделения полиции по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что обвиняемый получил взятки на сумму более 900 тысяч рублей от трёх жителей Глазова, занимавшихся сбытом наркотиков.

Нарушение закона уже бывшим сотрудником было зафиксировано следователями Следственного комитета, сотрудниками УФСБ и МВД.

Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет со штрафом 1,9 млн рублей и запретом занимать должности государственной службы на 6 лет. 

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, данный сотрудник был уволен в апреле 2022 года за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.
А его руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности.

16:32, 15 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
191
0
#взятки\n#наркотики\n#Глазов\n#полиция