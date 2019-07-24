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Итоги дня: проблемы пчеловодов, провалы асфальта в Ижевске и резкое похолодание

18:00, 24 июля, 2019
Итоги дня: проблемы пчеловодов, провалы асфальта в Ижевске и резкое похолодание
18:00, 24 июля, 2019
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#медицина\n#спорт\n#здоровье\n#Ижевск\n#погода\n#город\n#Удмуртия\n#АПК
Фото: pxhere.com
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Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты агентства «Сусанин» подводят информационные итоги среды, 24 июля.

Пчёлку жалко:

В Ижевске прошло республиканское совещание по проблеме массовой гибели пчёл в Удмуртии. Участники мероприятия обрисовали текущую ситуацию, обсудили волнующие их вопросы и рассмотрели возможные пути решения возникшей ситуации. Подробнее – в нашем материале «Не медом намазано».

Дефицит препарата:

В Удмуртии остались критически низкие запасы вакцины от бешенства: в настоящее время имеется чуть более 100 доз препарата. Ожидается, что в ближайшие две недели в регион поступят 600 доз антирабической вакцины. В середине августа привезут еще 1500 доз, что составляет месячную норму потребности для республики.

Дыры в асфальте:

Третий за год провал образовался на улице Петрова в Ижевске. Яма появилась на участке между остановками «Улица Татьяны Барамзиной» и «Улица Петрова». Теперь проезд по этому участку по ходу движения к улице Ворошилова закрыт, движение осуществляется по встречной полосе. Еще один провал в среду, 24 июля, образовался на перекрестке улиц Ленина и Коммунаров.

Вместо серых стен:

Изображение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой появится на доме №158 по улице Пушкинской в Ижевске. Рисунок сделает художник Антон Нырков, который нарисовал Децла на улице Карла Маркса, 275. Он начнёт работать после того, как подрядная организация оштукатурит стены и нанесёт резиновую краску.

Резкое похолодание:

Серьезное похолодание придет в Удмуртию в воскресенье. В понедельник днем синоптики прогнозируют всего +10, +15 градусов Цельсия. В ближайшие три дня температура воздуха останется прежней – до +25 градусов и выше.

18:00, 24 июля, 2019
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#медицина\n#спорт\n#здоровье\n#Ижевск\n#погода\n#город\n#Удмуртия\n#АПК

 

 

 


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