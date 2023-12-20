Жителям Санкт-Петербурга вновь предписали надеть маски

Санкт-Петербург. Публичные мероприятия в Санкт-Петербурге запретили посещать без масок. Распоряжение об этом подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова, пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Масочный режим начал действовать с 20 декабря. Речь идет о массовых новогодних, культурных и спортивных мероприятиях в Северной столице. Также ношение масок стало обязательным в больницах.

По данным Роспотребнадзора, в нашу страну пришла вторая осенняя волна коронавируса. За месяц количество заболевших увеличилось вдвое.