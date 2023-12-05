Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид Ижевский «Дом №1» Лонгрид

Специальные браслеты начали использовать в родильном доме №6 Ижевска

15:35, 05 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Специальные браслеты начали использовать в родильном доме №6 Ижевска
15:35, 05 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
438
0
#медицина\n#Эльвира Пинчук\n#Удмуртия\n#Ижевск
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
438
0

Система позволяет быстро определять пациенток различного риска.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском родильном доме №6 начали использовать новые специальные браслеты. Система браслетов различных цветов позволяет оперативно выяснять особенности пациенток. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

На браслете указывается ФИО будущей мамы, идентификационный номер. А с помощью цвета медики могут узнать о наличии заболеваний женщины и возможных противопоказаниях к применению лекарств.

Красный цвет обозначает наличие аллергических реакций, зелёный – сахарный диабет, жёлтый – высокая вероятность падений.

Браслеты имеют гипоаллергенный состав и специальное покрытие, поэтому они абсолютно безопасны при использовании.

Напомним, что ранее вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук уже сообщала об этом нововведении в РКБ №1.

15:35, 05 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
438
0
#медицина\n#Эльвира Пинчук\n#Удмуртия\n#Ижевск