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Ленточного червя извлекли из головы девочки врачи в Новосибирске

12:29, 07 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ленточного червя извлекли из головы девочки врачи в Новосибирске
12:29, 07 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
185
0
#Новосибирск\n#здравоохранение\n#медицина\n#врачи\n#дети\n#операция
Фото: pxhere.com
185
0

Паразит был причиной головных болей и частичного паралича конечностей ребенка.

Новосибирск. Новосибирская область. Успешную операцию по извлечению ленточного червя из головы девочки провели новосибирские хирурги. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу областной больницы.

5-летний ребенок жаловался на головные боли. Затем у малышки частично парализовало руку и ногу. Медики обнаружили в голове пациента десятисантиметровое новообразование. Оказалось, что в головной мозг проник эхинококк (ленточный червь).

Паразит оказывал давление на мозг, чем и объяснялись симптомы. После удаления эхинококка к конечностям девочки вернулась чувствительность. Предполагают, что личинки червя попали в организм ребенка во время поездки в Среднюю Азию.

12:29, 07 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
185
0
#Новосибирск\n#здравоохранение\n#медицина\n#врачи\n#дети\n#операция