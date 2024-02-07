Ленточного червя извлекли из головы девочки врачи в Новосибирске

Новосибирск. Новосибирская область. Успешную операцию по извлечению ленточного червя из головы девочки провели новосибирские хирурги. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу областной больницы.

5-летний ребенок жаловался на головные боли. Затем у малышки частично парализовало руку и ногу. Медики обнаружили в голове пациента десятисантиметровое новообразование. Оказалось, что в головной мозг проник эхинококк (ленточный червь).

Паразит оказывал давление на мозг, чем и объяснялись симптомы. После удаления эхинококка к конечностям девочки вернулась чувствительность. Предполагают, что личинки червя попали в организм ребенка во время поездки в Среднюю Азию.