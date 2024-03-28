Из-за лихорадки денге власти Пуэрто-Рико ввели режим ЧС

Сан-Хуан. Пуэрто-Рико. Вспышка лихорадки денге заставила власти Пуэрто-Рико объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в области здравоохранения в стране. Он будет действовать минимум 3 месяца, пишет Лента.ру со ссылкой на телеканал ABC.

С начала года в островном государстве зарегистрировано 549 заражений, главным образом в столице, городе Сан-Хуане. Отмечается, что показатели 2023 года превышены на 140%.

Распространителями лихорадки денге являются инфицированные москиты. Заболевшие испытывают слабость, повышается температура, рвота, сыпь, отмечаются боли в мышцах и суставах. При отсутствии лечения возможны инфекционно-токсический шок и внутреннее кровотечение, приводящие нередко к летальному исходу.