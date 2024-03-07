В Удмуртии отремонтируют более 13 км дорог к медучреждениям в рамках нацпроекта

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2024 году по нацпроекту «БКД» отремонтируют более 13 км дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба администрации и главы правительства республики.

Работы проведут в Сарапуле, Воткинске и Можге, а также в Завьяловском, Вавожском, Селтинском, Игринском, Шарканском, Увинском, Можгинском и Воткинском районах Удмуртии. Всего отремонтируют 16 дорог, с общей протяжённостью 13,6 км.

Одним из наиболее длинных дорожных участков станет региональная дорога Гавриловка-Первомайский с протяжённостью 4,8 км. Она является основной для жителей трёх населённых пунктов, так как в селе Первомайский расположена единственная больница.