Похожий на оспу вирус Аляскапокс впервые убил человека

Джуно. США. Причиной смерти пожилого мужчины в США признали вирус Аляскапопс. Это первый подтвержденный случай смерти человека от недавно открытой инфекции, передает «МИР 24».

По симптомам заболевание протекает подобно оспе: у больных появляется красная сыпь по всему телу, наблюдается повышенная температура, увеличиваются лимфоузлы. Вирус открыли в 2015 году. Всего было отмечено 6 случаев, все – в штате Аляска. По мнению биологов, первичным распространителем является крупный рогатый скот. От него заражаются живущие на фермах грызуны, от тех – кошки, далее инфекция переходит на людей. Первых пятерых пациентов с вирусом Аляскапопс удалось вылечить.

У скончавшегося мужчины был ослаблен иммунитет в результате лечения онкозаболевания. Красная сыпь, напоминающая симптом оспы, высыпала у него по телу в ноябре 2023 года. С ней пациента госпитализировали. Язвы у него заживали медленно, к тому же отсутствовал аппетит, наблюдались острая почечная недостаточность и проблемы с дыханием. В конце января мужчина умер. Исследование крови, проведенное посмертно, показало наличие вируса.