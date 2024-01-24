За канцерогенную присыпку Johnson & Johnson выплатит 700 миллионов долларов

Вашингтон. США. 700 млн долларов отступных выложит американская компания Johnson & Johnson за урегулирование дела о детской присыпке, в которой нашли канцероген. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Wall Street Journal.

Как рассказал изданию финансовый директор холдинга Джозеф Уолк, договоренность достигнута с генеральными прокурорами большинства штатов.

Скандал разразился после того, как в детской присыпке Johnson & Johnson из талька нашли асбест. Данное вещество может являться канцерогеном, то есть способно вызывать онкологические заболевания. После этого иски к компании подали 42 американских штата. Поначалу компания пыталась доказать в судах безопасность своего товара, но в 2020 году перестала продавать присыпку в США и Канаде.

В апреле 2023 года первый иск к Johnson & Johnson по возможному причинению вреда от гигиенической продукции был подан в России.