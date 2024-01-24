Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид

За канцерогенную присыпку Johnson & Johnson выплатит 700 миллионов долларов

13:28, 24 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
За канцерогенную присыпку Johnson & Johnson выплатит 700 миллионов долларов
13:28, 24 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
73
0
#США\n#бизнес\n#здоровье\n#медицина\n#фармацевтика\n#опасность\n#скандал\n#суд\n#Johnson & Johnson
Фото: pxhere.com
73
0

Иски по этому поводу подали 42 американских штата.

Вашингтон. США. 700 млн долларов отступных выложит американская компания Johnson & Johnson за урегулирование дела о детской присыпке, в которой нашли канцероген. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Wall Street Journal.

Как рассказал изданию финансовый директор холдинга Джозеф Уолк, договоренность достигнута с генеральными прокурорами большинства штатов.

Скандал разразился после того, как в детской присыпке Johnson & Johnson из талька нашли асбест. Данное вещество может являться канцерогеном, то есть способно вызывать онкологические заболевания. После этого иски к компании подали 42 американских штата. Поначалу компания пыталась доказать в судах безопасность своего товара, но в 2020 году перестала продавать присыпку в США и Канаде.

В апреле 2023 года первый иск к Johnson & Johnson по возможному причинению вреда от гигиенической продукции был подан в России.

13:28, 24 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
73
0
#США\n#бизнес\n#здоровье\n#медицина\n#фармацевтика\n#опасность\n#скандал\n#суд\n#Johnson & Johnson