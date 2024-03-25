Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Из здания медцентра в Москве эвакуировали 900 человек

15:58, 25 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Из здания медцентра в Москве эвакуировали 900 человек
15:58, 25 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
230
0
#Москва\n#медицина\n#больница\n#врачи\n#пациент\n#письмо\n#минирование\n#опасность\n#эвакуация
Фото: pirogov-center.ru
230
0

На почту учреждения пришло письмо о минировании.

Москва. Порядка 900 человек вывели из здания Консультативно-диагностического центра (КДЦ) «Измайловский» Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Причиной послужила информация о минировании, пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС и РИА Новости. 

Как уточнил директор центра Олег Карпов, пациенты и персонал отведены на безопасное расстояние. На месте работают кинологи и спецслужбы. Медик добавил, что пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» проходят лечение в другом корпусе.

Также сообщается, что на почту учреждения пришло сообщение, что на нескольких этажах центра якобы спрятаны четыре рюкзака с взрывчаткой.

15:58, 25 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
230
0
#Москва\n#медицина\n#больница\n#врачи\n#пациент\n#письмо\n#минирование\n#опасность\n#эвакуация