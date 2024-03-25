Из здания медцентра в Москве эвакуировали 900 человек

Москва. Порядка 900 человек вывели из здания Консультативно-диагностического центра (КДЦ) «Измайловский» Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Причиной послужила информация о минировании, пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС и РИА Новости.

Как уточнил директор центра Олег Карпов, пациенты и персонал отведены на безопасное расстояние. На месте работают кинологи и спецслужбы. Медик добавил, что пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» проходят лечение в другом корпусе.

Также сообщается, что на почту учреждения пришло сообщение, что на нескольких этажах центра якобы спрятаны четыре рюкзака с взрывчаткой.