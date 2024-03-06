В Германии обследовали получившего больше 200 доз вакцины от COVID-19 пациента

Проблем со здоровьем у 62-летнего мужчины не выявили.
Магдебург. Германия. 217 раз провакцинировали от ковида жителя немецкого Магдебурга. Мужчина прививался по собственному желанию, передает «МИР 24» со ссылкой на Guardian.
По данным издания, состояние здоровья 62-летнего гражданина проверили специалисты Университета Эрлангена-Нюрнберга. Было установлено, что рекордное количество прививок немец поставил себе за 29 месяцев. При этом использовались препараты 8 видов. Признаков заражения COVID-19, а также побочных эффектов выявлено не было. Однако, как и ожидалось, в организме обследованного обнаружили повышенное количество антител от коронавируса.
При этом официально любитель уколов смог подтвердить 134 вакцинации. Свой поступок он объяснил личными причинами, раскрывать которые медики не стали.