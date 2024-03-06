В Германии обследовали получившего больше 200 доз вакцины от COVID-19 пациента

Магдебург. Германия. 217 раз провакцинировали от ковида жителя немецкого Магдебурга. Мужчина прививался по собственному желанию, передает «МИР 24» со ссылкой на Guardian.

По данным издания, состояние здоровья 62-летнего гражданина проверили специалисты Университета Эрлангена-Нюрнберга. Было установлено, что рекордное количество прививок немец поставил себе за 29 месяцев. При этом использовались препараты 8 видов. Признаков заражения COVID-19, а также побочных эффектов выявлено не было. Однако, как и ожидалось, в организме обследованного обнаружили повышенное количество антител от коронавируса.

При этом официально любитель уколов смог подтвердить 134 вакцинации. Свой поступок он объяснил личными причинами, раскрывать которые медики не стали.