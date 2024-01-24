С помощью нового передвижного флюорографа врачи смогут проводить исследования в отдаленных уголках Сарапульского района

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульской районной больнице появилось новое оборудование. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Сарапульского района Айдар Шарафутдинов.

Аппараты поступили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Теперь в медучреждении есть два универсальных аппарата системы ультразвуковой визуализации и цифровой флюорограф на базе автомобиля «КАМАЗ».

Врачи уже совсем скоро начнут пользоваться новым оборудованием. С помощью передвижного флюорографа они смогут проводить исследования жителям отдаленных уголков района. А на аппаратах системы ультразвуковой визуализации медработники будут анализировать диагностические УЗ — изображения и циркуляцию крови в организме человека.

Благодаря оборудованию получится проводить ультразвуковое сканирование и решать сложные диагностические задачи.