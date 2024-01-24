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С помощью нового передвижного флюорографа врачи смогут проводить исследования в отдаленных уголках Сарапульского района

09:40, 24 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
С помощью нового передвижного флюорографа врачи смогут проводить исследования в отдаленных уголках Сарапульского района
09:40, 24 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
443
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#медицина\n#оборудование
Фото: vk.com/aidarsharafutdinov
443
0

Сарапульская районная больница пополнилась тремя новыми аппаратами.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульской районной больнице появилось новое оборудование. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Сарапульского района Айдар Шарафутдинов. 

Аппараты поступили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Теперь в медучреждении есть два универсальных аппарата системы ультразвуковой визуализации и цифровой флюорограф на базе автомобиля «КАМАЗ».  

Врачи уже совсем скоро начнут пользоваться новым оборудованием. С помощью передвижного флюорографа они смогут проводить исследования жителям отдаленных уголков района. А на аппаратах системы ультразвуковой визуализации медработники будут анализировать диагностические УЗ — изображения и циркуляцию крови в организме человека.

Благодаря оборудованию получится проводить ультразвуковое сканирование и решать сложные диагностические задачи. 

09:40, 24 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
443
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#медицина\n#оборудование