Московские студенты-медики проявляют интерес к работе в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Студенты Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова изъявили желание работать в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Около 40 студентов старших курсов поучаствовали в онлайн-встрече с представителями Минздрава Удмуртии и главными врачами больниц республики. Молодым людям рассказали об условиях труда в Удмуртии.

«В нашей республике в сфере здравоохранения есть все возможности, чтобы начать и успешно развивать профессиональную карьеру — работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», региональная программа поддержки специалистов, занимающих самые востребованные вакансии. Многие больницы и муниципалитеты готовы предоставлять молодым врачам служебное жилье», — рассказала первый заместитель министра здравоохранения республики Алсу Ишниязова.

Студентка второго курса стоматологического отделения Луиза Дудкина интересовалась возможностью стажировки на базе клиники в Удмуртии во время каникул.

«Всегда мечтала быть врачом. Думаю о возвращении для работы в Ижевск, потому что здесь очень много крутых клиник. Я бы хотела связать свою жизнь с челюстно-лицевой хирургией», — рассказала девушка.