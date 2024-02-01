Около 44 тысяч жителей Удмуртии наблюдаются у онкологов

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году в Удмуртии выявили более 7 300 новых случаев злокачественных новообразований, 60% из них оказались на ранних стадиях. По сравнению с 2022 годом, этот показатель вырос на 2,2%. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В настоящий момент под наблюдением республиканских врачей-онкологов находятся около 44 тыс. пациентов.

Специалисты отмечают, что под названием «рак» подразумеваются более 100 болезней. У мужчин чаще всего возникают заболевания трахеи, бронхов, лёгких, предстательной железы и кожи. Заведующий онкоурологическим отделением Республиканского онкодиспансера Алексей Зеленских отметил, что провокаторами болезней являются вредные привычки, в первую очередь — курение.

«Чтобы вовремя выявить заболевание, мужчинам необходимо после 40 лет ежегодно в рамках диспансеризации сдавать анализ крови на ПСА, это специальный маркер, который позволяет заподозрить наличие злокачественной опухоли», — заявил Алексей Зеленских.

У женщин чаще всего опухоль возникает в молочных железах, коже и кишечнике. Отмечается, что злокачественное новообразование кожи возникает из-за длительного пребывания на солнце или в солярии.

«В группе риска люди, у кого на теле много родинок и пятен — они раз в полгода обязательно должны обследоваться у дерматолога. Стоит обращать внимание на изменение цвета родинки, на увеличение, если была травма и кровоточивость родимого пятна, то есть это все первые признаки, когда уже надо обращаться к врачу», — рассказал заведующий хирургическим отделением №3 Республиканского онкодиспансера Салават Нургалиев.

Врачи отмечают, что онкологическое заболевание может возникнуть у любого человека. Риск увеличивается, если пациент имеет вредные привычки и подобные болезни есть у близких родственников. Чтобы обезопасить себя и выявить болезнь на ранних стадиях, врачи советуют регулярно проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию.