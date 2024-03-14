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Кардиостимулятор имплантировали 87-летнему королю Норвегии

17:57, 14 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Кардиостимулятор имплантировали 87-летнему королю Норвегии
17:57, 14 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
19
0
#Норвегия\n#медицина\n#здоровье\n#операция\n#врачи\n#монархия
Фото: pxhere.com
19
0

В конце февраля Харальда V госпитализировали во время отдыха в Малайзии.

Осло. Норвегия. Королю Норвегии Харальду V поставили электрокардиостимулятор и выписали из клиники. До 8 апреля монарх будет находиться на больничном, передает «МИР 24» со ссылкой на национальную телевещательную компанию NRK.

Кардиостимулятор 87-летний Харальд V будет носить теперь постоянно. Обязанности короля временно поручено исполнять наследному принцу Хакону.  

Напомним, в конце февраля Харальда V госпитализировали во время отдыха в Малайзии в связи с инфекционной болезнью. Позднее монарха доставили на родину. В Осло королю провели операцию по вживлению кардиостимулятора.

17:57, 14 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
19
0
#Норвегия\n#медицина\n#здоровье\n#операция\n#врачи\n#монархия