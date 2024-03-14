Кардиостимулятор имплантировали 87-летнему королю Норвегии

Осло. Норвегия. Королю Норвегии Харальду V поставили электрокардиостимулятор и выписали из клиники. До 8 апреля монарх будет находиться на больничном, передает «МИР 24» со ссылкой на национальную телевещательную компанию NRK.

Кардиостимулятор 87-летний Харальд V будет носить теперь постоянно. Обязанности короля временно поручено исполнять наследному принцу Хакону.

Напомним, в конце февраля Харальда V госпитализировали во время отдыха в Малайзии в связи с инфекционной болезнью. Позднее монарха доставили на родину. В Осло королю провели операцию по вживлению кардиостимулятора.