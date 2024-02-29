Новое медицинское оборудование поступило в лечебно-исправительное учреждение №4 в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В клинико-диагностическую лабораторию филиала Туберкулезной больницы ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России поступил новый автоматический гематологический анализатор. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии.

Новое оборудование, установленное в лечебно-исправительном учреждении №4, применяется ежедневно, что позволяет быстро проводить общий анализ крови. Фельдшеры-лаборанты до достоинству оценили аппарат – он упростил их работу, при этом повысил точность анализа.

Помимо этого, в медучреждение поступил новый аппарат ультразвуковой диагностики. Врачи уже отмечают простоту в использовании и увеличение точности диагностирования.