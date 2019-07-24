В 20 регионах России на сегодняшний фиксируется массовая гибель пчёл. К сожалению, Удмуртия не стала исключением, и эта напасть коснулась многих пасечников республики. Согласно официальным данным, на сегодняшний день зарегистрировано 82 обращения по факту смерти пчелосемей из 8 районов Удмуртии: Алнашского, Балезинского, Вавожского, Воткинского, Кизнерского, Малопургинского, Увинского и Шарканского. Именно поэтому во вторник, 23 июля, в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона прошло совещание, на котором специалисты и пчеловоды обсудили волнующие их вопросы и попробовали найти пути решения возникшей ситуации.





Почему умирают пчелы?

Первые случаи массовой гибели пчел стали фиксировать в Удмуртии в конце июня - начале июля. Специалисты предположили, что причиной такой реакции могут быть ядохимикаты, которыми сельхозтоваропроизводители опрыскивают посевы, в том числе рапс, который считается хорошим медоносом. После проведения необходимых исследований данная гипотеза подтвердилась.

«Были отобраны материалы с 9 пасек и направлены для дальнейшего исследования в федеральную лабораторию в Казань. В двух образцах, которые были исследованы на присутствие остатков пестицидов, они были обнаружены. Результаты по другим образцам пока не поступили», - сообщила на совещании заместитель главного государственного ветеринарного инспектора по Удмуртской Республике Ирина Крылова.

Результаты оценки ущерба от гибели пчел в Удмуртии станут известны в течение 2 недель. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ольги Абрамовой, оценить масштаб бедствия сложно.

«Непонятно, каким именно образом определить процент гибели пчелосемей, какая доля считается значимой, в каких единицах вести подсчет», - сказала Абрамова.





Нарушение технологии

Большинство пасечников уверены, что их пчёлы погибают из-за недобросовестных сельхозпроизводителей, которые не предупреждают о начале распыления пестицидов, хотя обязаны делать это за 3 дня до начала работ, или нарушают технологию проведения этих мероприятий.

По словам заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике Юрия Волкова, ведомством были проведены расследования в отношении хозяйств по установлению причин гибели насекомых. В результате на 4 юридических лица наложили административные штрафы, 2 дела находятся на рассмотрении в суде. При этом также выявляются повторные случаи применения пестицидов без учета инструкции.

«Чтобы доказать, что пчелы погибли именно от этого пестицида, владельцам пчел необходимо провести отбор препарата и провести лабораторные исследования, чтобы затем пойти с иском в суд в адрес юрлица. Иначе доказать, что пчелы пострадали именно от этого юрлица, очень сложно», - пояснил Юрий Волков.

Также пострадавшие хозяева пчел сетуют на то, что доза активных веществ в ядохимикатах некоторых сельхозтоваропроизводителей может быть превышена. Подтверждением этому, по мнению пчеловодов, является то, что в некоторых хозяйствах потери минимальные, несмотря на то, что опрыскивание проводилось уже несколько раз.

«Мы в своем хозяйстве предприняли все меры перед обработкой рапса, пасека находилась на расстоянии 3 км, рапс не цвел ни во время первой, ни во время второй обработки, всех предупредили и оповестили. Но все равно примерно 15 пчелосемей мы потеряли», - отметил генеральный директор ООО «Россия» Можгинского района Аркадий Вершинин.

В Вавожском районе пострадали два хозяйства. По мнению председателя общества пчеловодов района Владимира Елышева, это связано с нарушением сроков обработки растений химикатами. Опыление полей в некоторых случаях происходило во время цветения растений, что является нарушением технологии. Но по словам министра сельского хозяйства Удмуртии Ольги Абрамовой, в этом году на полях много вредителей, поэтому сельхозкультуры приходится обрабатывать до 5-7 раз.

«В прежние годы мы обрабатывали один раз и этого было достаточно. <…> Обработка должна происходить до цветения. Однако в этом году было много вредителей на фазе цветения, и они выедали растения. Вот на такой случай в соответствии с законодательством предусмотрено распыление пестицидов в фазе цветения», - пояснила Абрамова.





Неосмотрительность пчеловодов

Однако представители надзорных ведомств отмечают, что не стоит винить в массовой гибели пчёл только тех, кто опрыскивает посевы пестицидами. За благополучием своих питомцев должны следить и сами пасечники. Так, например, если юрлицо предупредило об обработке поля ядом, то пасечник должен вывезти свою пасеку, если она мобильна, на безопасное расстояние и прекратить лет пчел на время распыления препарата.

«Если юридическое лицо использовало разрешенные препараты, соблюло время оповещения, время обработки, какие могут быть вопросы? Инструкция выполнена, а то, что пчеловод не исполнил свои обязательства и не вывез их на безопасное расстояние, это другой вопрос», - сказал замруководителя Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике Юрий Волков.

Кроме того, сегодня в Удмуртии не все хозяйства спешат официально зарегистрировать свой бизнес, а ещё меньше желающих получить санитарно-ветеринарные паспорта, что является нарушением действующего законодательства.

«На каждой пасеке ежегодно должны проводиться исследования на наличие или отсутствие заболеваний пчел. Результаты этих проверок фиксируются в санитарно-ветеринарном паспорте. Однако сегодня выдано всего лишь 628 паспортов и только 220 пасек провели исследования за последние 13 месяцев – это лишь 11% от всех пасек. В некоторых районах вообще не проведено ни одного обследования за год», - рассказала заместитель главного государственного ветеринарного инспектора по Удмуртии Ирина Крылова.









Компенсация

Власти Удмуртии готовы предусмотреть компенсации пострадавшим пасечникам, но только тем, кто соблюдает все требования закона и докажет через суд, что его пчелы погибли от ядохимикатов.

«Мы готовы защищать тех, кто имеет соответствующие документы, которые подтверждают эпизоотию на пасеке. <…> Не может идти речи о компенсации тем, у кого всё это вне закона, это даже не обсуждается», - сказала Ольга Абрамова.





Цены на мёд

Массовая гибель пчёл ставит потребителей перед вопросом: подорожает ли мёд? Пчеловоды считают, что рост цен неизбежен, так как пчёлы продолжают умирать, а погода не балует солнечными днями.

«Однозначно нынче мед подорожает. Потому что в этом году у нас в республике и с погодой не повезло, холодные ночи, дожди, и столько погибло пчел. Значит, на рынок у нас выйдет мёда меньше. Насколько точно подорожает мед, пока точно сказать нельзя», - пояснил председатель общества пчеловодов Вавожского района Владимир Елышев.

В прошлом году 3-литровая банка мёда стоила в пределах 1 500 рублей. Сколько она будет стоить в этом - пока сказать нельзя, всё станет понятно после выхода свежего продукта на рынок.





Как решить проблему?

По мнению министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ольги Абрамовой, одной из основных причин возникновения нынешней ситуации с пчёлами является то, что пасечники и сельхозтоваропроизводители не могут найти общий язык. Поэтому первой рекомендацией в решении проблемы с гибелью пчел стало то, что нужно стремиться к взаимодействию.

Также Минсельхоз разработал предложения по внесению дополнений в закон Удмуртской Республики о поддержке пчеловодства, который был принят весной 2019 года. Вот некоторые из них:

- сделать министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии уполномоченным органом в области пчеловодства;

- определить основные направления государственного регулирования в области пчеловодства, в том числе обеспечение контроля за своевременным соблюдением санитарных, зоотехнических, ветеринарных и других требований.

- обеспечение и содействие мероприятий по предупреждению болезни;

- обязать пасечников предоставлять в Минсельхоз информацию о количестве пчел;

- дополнить целой статьей охрану пчел при проведении лесохозяйственных, сельскохозяйственных работ, а именно механизм оповещения пчеловодов о проведении тех или иных мероприятиях на землях сельхозназначения.

«Нам очень хочется, чтобы закон о пчеловодстве у нас был рабочим законом», - отметила Ольга Абрамова.

Также министерство подготовит инструкцию о том, что нужно делать при возникновении ЧС. Кроме того, ведомство готово принять предложения от пчеловодов и сельхозтоваропроизводителей. Например, во время самого совещания они предложили регулярно формировать общедоступный график обработки полей пестицидами.

, - говорит министр.