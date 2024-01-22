Россиян предупредили о приближении магнитной бури

Москва. Метеочувствительным людям в ближайшие сутки советуют по возможности ограничить физические нагрузки. На Земле ожидается магнитная буря, пишет Газета.ру со ссылкой на «АиФ».

Геомагнитные возмущения произойдут 23 января, максимального уровня вспышка достигнет к 6:00 утра МСК, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Ожидаемая магнитная буря будет не самой мощной, ее классифицируют как G1 — при максимальном значении G5. Тем не менее даже при незначительной активности на Солнце у метеочувствительных людей могут наблюдаться головная боль, перепады давления, учащенное сердцебиение.

Кстати, в 2024 году Солнце достигнет пика активности в рамках текущего цикла. Это значит, что магнитные бури на Земле будут происходить несколько раз в месяц.