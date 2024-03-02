Московские специалисты провели вместе с онкологами Удмуртии 6 малоинвазивных операций

Ижевск. Удмуртия. Врачи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России поделились опытом с онкологами Ижевска. Медики провели серию совместных малоинвазивных операций, сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В рамках мастер-класса совместно с ижевскими онкологами было проведено 6 лапароскопических (малоинвазивных) хирургических вмешательств. Среди них – резекция желудка, экстирпация матки, удаление доли легкого и подкожная мастэктомия.

Как отметил заместитель главного врача по хирургической работе Республиканского онкодиспансера Алексей Иванов, все возможности для выполнения малоинвазивных операций в столице Удмуртии имеются. Многие из них уже делаются, но у хирургов пока не наработан необходимый опыт для всех видов таких манипуляций. Специалисты из Москвы на конкретных примерах разъяснили ижевским коллегам ряд важных нюансов, ответили на возникающие вопросы.

Алексей Иванов добавил, что сейчас уже более трети всех операций в Республиканском онкодиспансере проводится щадящим для пациентов способом, через небольшие разрезы. Это позволяет быстрее начать реабилитацию и сокращает количество возможных осложнений.

Помимо передачи практических наработок, специалисты федерального НМИЦ радиологии организовали в Ижевске конференцию по малоинвазивным технологиям в онкохирургии.

Как рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин, за последние годы благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в республике существенно обновилась материальная база онкологической службы. Поставлено 132 единицы оборудования, в этом году будет получено еще 23. Сейчас на ранних стадиях выявляются почти 60% новообразований. В частности, в 2022 году опухоли своевременно обнаружили у 3660 пациентов, а в 2023 году – уже 3914. Диагноз «рак» уже не звучит как смертный приговор: благодаря вовремя начатому лечению, более 25,5 тысяч пациентов с онкозаболеваниями продолжают вести активную жизнь 5 и более лет, подчеркнул глава Минздрава Удмуртии.