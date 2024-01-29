Производитель лекарств подал в суд на замглавы Минздрава России

Москва. Заместителю главы Минздрава России Сергею Глаголеву грозит суд. Иск против чиновника подала фармацевтическая компания BIOCAD, пишет Лента.ру со ссылкой на сайт картотеки арбитражных дел.

BIOCAD добивается проведении заседания комиссии Минздрава о расширении перечня жизненно важных препаратов (ЖНВЛП). Вопрос находится в компетенции Глаголева, но он, по мнению истца, бездействует. Это ведет к созданию конкурентного преимущества для импортных препаратов, считают в компании.

В последний раз заседание комиссии проходило в феврале 2023 года. BIOCAD производит средства для лечения рассеянного склероза и рассчитывает на включение своей продукции в перечень ЖНВЛП.