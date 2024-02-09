Врачи и медсёстры Удмуртии могут подать документы на участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начался приём документов для участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на 2024 год. Об этом в своем телеграм-канале рассказал и. о. министра здравоохранения республики Сергей Багин.

В рамках программ врачи, которые начнут работать в сельской местности, получат выплаты 1,5 млн и 1 млн рублей, а фельдшера и медсестры — 750 тыс. и 500 тыс. рублей.

Программа «Земский доктор» работает в Удмуртии с 2012 года, а «Земский фельдшер» — с 2018 года. Благодаря этим проектам получилось привлечь в здравоохранение региона 880 врачей и 160 средних медработников.

В 2024 году планируется увеличить штат специалистов на 55 врачей и 26 фельдшеров и медсестер.

«Кадры решают всё — для медицины эта давно известная цитата особенно актуальна. Есть в больнице профессиональные, квалифицированные специалисты — значит, будет кому работать на новом оборудовании, принимать пациентов и проводить операции», — завил Сергей Багин.

Больше информации о программах можно узнать по телефону кадровой службы Минздрава Удмуртии — (3412) 22-00-66 доб. 260.

Напомним, что в 2023 году Удмуртия на 100% выполнила план по привлечению медперсонала в сельские больницы в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».