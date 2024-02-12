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Главу Пентагона лечат в отделении интенсивной терапии

09:59, 12 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Главу Пентагона лечат в отделении интенсивной терапии
09:59, 12 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
83
0
#США\n#Пентагон\n#министр\n#здоровье\n#медицина\n#лечение\n#рак\n#онкология
Фото: wikipedia.org
83
0

Ранее Ллойда Остина прооперировали в связи с раком предстательной железы.

Вашингтон. США. У министра обороны США Ллойда Остина выявили проблемы с мочевым пузырем. Главу Пентагона поместили в отделение интенсивной терапии Армейского медицинского центра имени Уолтера Рида, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

В медцентре пояснили, что министр помещен под наблюдение, ему оказывается поддерживающее лечение. Медики считают, что серьезной опасности для пациента нет и надеются на полное выздоровление. 

Сколько времени Остин проведет в госпитале, неизвестно. Полномочия он передал своему заместителю. 

Напомним, в конце 2023 года у Ллойда Остина обнаружили рак простаты, ему провели хирургическую операцию. При этом о состоянии здоровья главы Пентагона не проинформировали ни общественность, ни даже президента Джо Байдена. Позднее Остин принес извинения за попытку скрыть свою проблему. Министерство обороны США он возглавляет с января 2021 года и является первым афроамериканцем на этом посту.

09:59, 12 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
83
0
#США\n#Пентагон\n#министр\n#здоровье\n#медицина\n#лечение\n#рак\n#онкология