Главу Пентагона лечат в отделении интенсивной терапии

Вашингтон. США. У министра обороны США Ллойда Остина выявили проблемы с мочевым пузырем. Главу Пентагона поместили в отделение интенсивной терапии Армейского медицинского центра имени Уолтера Рида, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

В медцентре пояснили, что министр помещен под наблюдение, ему оказывается поддерживающее лечение. Медики считают, что серьезной опасности для пациента нет и надеются на полное выздоровление.

Сколько времени Остин проведет в госпитале, неизвестно. Полномочия он передал своему заместителю.

Напомним, в конце 2023 года у Ллойда Остина обнаружили рак простаты, ему провели хирургическую операцию. При этом о состоянии здоровья главы Пентагона не проинформировали ни общественность, ни даже президента Джо Байдена. Позднее Остин принес извинения за попытку скрыть свою проблему. Министерство обороны США он возглавляет с января 2021 года и является первым афроамериканцем на этом посту.