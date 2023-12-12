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Китайцы испугались оказаться донорами для богачей и партэлиты

16:42, 12 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Китайцы испугались оказаться донорами для богачей и партэлиты
16:42, 12 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Китай\n#здоровье\n#медицина\n#донорство\n#интернет\n#соцсети\n#слухи\n#паника
Фото: pxhere.com
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Поводом для паники послужила история девушки, кровь для лечения которой сдали бюджетники в Шанхае.

Шанхай. КНР. В китайских соцсетях и мессенджерах распространяются панические слухи о том, что местных бюджетников скоро заставят принудительно сдавать кровь или даже органы для пациентов из богатых и влиятельных семей. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на издание Business Insider.

Основанием для беспокойства послужила история 27-летней девушки из Шанхая Юй Яньянь. Чтобы спасти ее после аварии, понадобилось большое количество крови для переливания. Ее тетя через муниципальную Комиссию по здравоохранению привлекла к донорству десятки госслужащих, полицейских и пожарных. Девушку вылечили. После этого в интернете китайцы начали писать, что вряд ли такие усилия были предприняты ради рядовой пациентки.

Власти отрицают наличие у девушки влиятельной родни. По официальной версии, опубликованной в газетах, ее тетя – простая пенсионерка. Посты с хэштегами, связанными с Юй Яньянь, начали блокировать. Однако пока пресечь распространение нежелательных слухов не удается.

16:42, 12 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
70
0
#Китай\n#здоровье\n#медицина\n#донорство\n#интернет\n#соцсети\n#слухи\n#паника