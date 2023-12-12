Китайцы испугались оказаться донорами для богачей и партэлиты

Шанхай. КНР. В китайских соцсетях и мессенджерах распространяются панические слухи о том, что местных бюджетников скоро заставят принудительно сдавать кровь или даже органы для пациентов из богатых и влиятельных семей. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на издание Business Insider.

Основанием для беспокойства послужила история 27-летней девушки из Шанхая Юй Яньянь. Чтобы спасти ее после аварии, понадобилось большое количество крови для переливания. Ее тетя через муниципальную Комиссию по здравоохранению привлекла к донорству десятки госслужащих, полицейских и пожарных. Девушку вылечили. После этого в интернете китайцы начали писать, что вряд ли такие усилия были предприняты ради рядовой пациентки.

Власти отрицают наличие у девушки влиятельной родни. По официальной версии, опубликованной в газетах, ее тетя – простая пенсионерка. Посты с хэштегами, связанными с Юй Яньянь, начали блокировать. Однако пока пресечь распространение нежелательных слухов не удается.